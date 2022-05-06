انتر يعودة لصدار الكالشيو بفوز مثير على إمبولي

2022/05/06 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبعد أن استقبل هدفين في أول نصف ساعة، انتزع وصيف الكالشيو إنتر ميلان على ملعبه سان سيرو فوزا صعباً من ضيفه إمبولي، بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.وسجل أندريا بينامونتي وكريستيان اسلاني هدفي إمبولي بالدقيقتين (5 و28).وعاد الإنتر للقاء برباعية سجلها كل من سيموني رومانولي هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز "هدفين" بالدقيقتين (45 و64)، وإيدين دجيكو (90+4).وتصدر إنتر بهذا الفوز جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان الذي سيواجه فيرونا الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 37 نقطة بالمركز الـ14.

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