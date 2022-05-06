ضبط مطبعة وجهاز خاص بتزوير الدولار والعملة العراقية وسط بغداد

2022/05/06 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بضبط مطبعة وجهاز خاص بتزوير الدولار والعملة العراقية، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة من شرطة نجدة بغداد والشرطة الاتحادية، وبالاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط مطبعة وجهاز خاص بتزوير الدولار والعملة العراقية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

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