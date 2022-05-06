2022/05/06 | 23:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف المدرب المساعد جاسم محمد غلام، سبب مغادرته لنادي القوة الجوية.وقال غلام في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مغادرتي لنادي القوة الجوية لم تكن بكامل إرادتي، فريق الصقور في قلبي ولن أتردد في خدمة النادي أو العمل به”.وبين ان “سبب رحيلي عن الفريق هو عدم الاخذ بمقترحاتي التي قدمتها للنهوض بواقع الفريق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جاسم غلام يكشف سبب مغادرته لصفوف الصقور) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جاسم غلام يكشف سبب مغادرته لصفوف الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).