2022/05/06 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين سيوجه تحذير "يوم القيامة" للغرب في استعراض الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية

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