قوة أمنية مشتركة تقتحم موقعاً لـ “تزوير العملة” في بغداد

2022/05/06 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة أمنية مشتركة اليوم الجمعة،

من ضبط مطبعة لتزوير العملة وسط العاصمة

بغداد.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن “قوة

امنية مشتركة من نجدة بغداد والاتحادية

وخلال معلومات استخباراتية دقيقة

مكنتهم م

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