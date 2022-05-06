المناعة ليست أبدية... متى يزداد خطر تكرار الإصابة بكورونا؟

2022/05/06 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور كامل خافيظوف، أن خطر تكرر

الإصابة بمرض "كوفيد-19" يزداد على خلفية

انخفاض المناعة.

ويشير الدكتور خافيظوف، رئيس المجموعة

العلمية لتطوير طرق جديدة للتشخيص

القائمة على تقنيات المسح الوبائي،

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