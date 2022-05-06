وزيرة الداخلية الألمانية تحث المواطنين على تخزين الغذاء والدواء

2022/05/06 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي

فيزر، المواطنين بتخزين المواد

الغذائية والأدوية تحسباً لحالة طوارئ،

مشيرةً إلى مخاوف من هجمات سيبرانية على

البنية التحتية الحيوية لبلادها.

وبحسب ما نقل موقع "DW" ا

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