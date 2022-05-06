2022/05/06 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: chOwfbItIj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد | نزار الفارس يتصل بالفنان محمد عبدالجبار في برنامج مع الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد | نزار الفارس يتصل بالفنان محمد عبدالجبار في برنامج مع الفارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).