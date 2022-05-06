العتبة العلوية: أكثر من 5.5 ملايين شخص زاروا النجف الأشرف خلال العيد

2022/05/06 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعأعلنت العتبة العلوية المقدسة، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 5.5 ملايين شخص زاروا النجف الأشرف خلال عيد الفطر.وقالت العتبة العلوية المقدسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بلغ عدد الزائرين إلى محافظة النجف الاشرف خلال أيام عيد الفطر المبارك 5 ملايين و659 ألفاً و542 شخصاً".وتشهد النجف الأشرف خلال أيام العيد توافد الملايين لزيارة مقبرة وادي السلام والعتبة العلوية المقدسة.

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