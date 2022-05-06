2022/05/06 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على مجرم بعد ارتكابه جريمة قتل في الشطرة.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "باشراف قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية متابعته شخصيا، تمكنت مكافحة اجرام ذي قار من القاء القبض على المتهم ( م .



م .



ع ) البالغ من العمر 21 عاما وضبط بحوزته مسدس بعد مضي ساعتين من الوقت على حادث قتل وقع بقضاء الشطرة" .

وأضاف إنه "ومن خلال التحقيق ومواجهة المتهم بالادلة المتوفرة ضده وباشراف مدير مكافحة اجرام ذي قار العميد كريم هلال وضابط شعبة مكافحة الشطرة العقيد الحقوقي سمير مسير ،اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة الية كما اعترف بالمتاجرة بالمواد المخدرة، مبينا ان "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مجرم بعد ارتكابه جريمة قتل في الشطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مجرم بعد ارتكابه جريمة قتل في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).