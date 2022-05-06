الكهرباء تتحدث عن تحسن تجهيز الطاقة خلال فصل الصيف

2022/05/06 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، ان ادخال وحدات جديدة للخدمة سينعكس ايجابيا على تجهيز الطاقة خلال فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "خطوط الطاقة بدأت تدخل واحد تلو الآخر الى الخدمة حيث دخل الى الخدمة قبل ايام خط غرب بغداد- حديثة الذي كان معطلا منذ العام 2013", مشيرًا الى ان "الخط يحوي 450 برجًا وسيساهم بفك اختناقات ومعالجة انخفاض الفولتيات بمناطق كبيرة من محافظة الأنبار كراوة وحديثة والقائم وحصيبة وكذلك محافظة ديالى".

وأضاف ان "تم ادخال خط رميلة -خور الزبير الى الخدمة قبل يومين وهو من الخطوط الجديدة الرابطة مابين المحافظات حيث سيعالج بشكل كبير موازنة احمال المنظومة".

وتابع انه "خلال اليومين المقبلين سيتم ادخال خط رميلة -ناصرية الى العمل وخط خيرات حيدرية وخط بعقوبة- ديالى ضمن خطة استعدات وزارة الكهرباء لفصل الصيف". وأشار موسى الى ان "الوزارة تعمل ضمن جولات ميدانية وغرفة عمليات دائمة الانعقاد لزيادة 4000 ميكا واط جديدة للمنظومة حيث سيتم الوصول الى 25 الف ميكا واط في ذروة احمال فصل الصيف".

ولفت الى ان "هنالك تدريب وتأهيل كبير لقطاع التوزيع لفك الاختناقات واستحداث مغذيات وتغيير سعات اكبر للمحولات"، مبينا ان "مجلس الوزراء وفر سيولة مالية بقيمة 500 مليار دينار لاتمام خطة الوزارة".

واكد موسى ان "زيارة وزير الكهرباء الى إيران ولقائه بوزيري الطاقة والنفط كان التفاهم فيها إيجابيًا وكانت هنالك وعودًا من الجانب الايراني بإطلاق كميات كافية من الغاز تلائم عمل محطات الطاقة في العراق".

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