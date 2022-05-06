أصل الشر هو الرأسمالية.. ولكن على القوة الثورية العمل على أن تصنع التاريخ - خليل اندراوس

2022/05/06 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس على الماركسيين في عصرنا الحالي، وخاصة الذين يحبون الاستشهاد بماركس مستمدين منه فقط أحكامه على الماضي، أن يتعلموا ويستفيدوا ويجددوا من خلال معرفتهم التطورات الحاصلة في مجتمعنا الحاضر، ومن خلال الفهم الثوري الملتزم للماركسية، أن يعرفوا وسائل وطرق صنع المستقبل، عندها فقط تستطيع الأحزاب الاشتراكية والشيوعية أن تضع أمام الطبقة العاملة إمكانيات إحداث التغيير الثوري في المجتمع، وأن هذه الطبقة التي ت ......





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