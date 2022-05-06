سد النهضة أم سد الخراب! - باهر عادل نادى

2022/05/06 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باهر_عادل_نادى "لا تتكلوا إلا على انفسكم ، فالضمير العالمى قلما يستفيق ،وهو إن استفاق فمتأخر جداً"مناحم بيجن Menachem Beginموجها حديثه لوفد حزب الكتائب اللبناني(1)تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.



كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي ......





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