مسلحون يهاجمون منتسبين بالداخلية والدفاع في ديالى

2022/05/06 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، نيران أسلحتهم تجاه منتسبين اثنين أحدهم في وزارة الداخلية والآخر في وزارة الدفاع، بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار صوب منتسبين اثنين، أحدهم في وزارة الداخلية والثاني في وزارة الدفاع، ما أسفر عن إصابتهم بجروح مختلفة، وذلك ضمن ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "المستهدفين لديهم مشاكل عشائرية عديدة".

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