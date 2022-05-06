بينهم مغني راب.. موسكو توسّع قائمة الـ

2022/05/06 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت السلطات الروسية، الجمعة، مزيدا من الشخصيات المعارضة للكرملين في قائمة "العملاء للخارج"، بينهم حليفان للمعارض المسجون، أليكسي نافالني ومغني راب.

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