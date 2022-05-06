تسجيل أكثر من 60 حالة اختناق في كركوك بسبب العاصفة الترابية

2022/05/06 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 61 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.

وقال مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مستشفيات دائرة صحة كركوك سجلت اليوم الجمعة 61 حالة اختناق في المحافظة بسبب العاصفة الترابية" لافتا إلى أن "أغلب الحالات لأشخاص كبار سن في قضاء داقوق وجميع الحالات مستقرة".

وشدد على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وللضرورة القصوى فقط لتلافي أضرار العواصف الترابية على الصحة.

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