سائق يدهس شرطي مرور ويعتدي عليه بعد ان اوقفه في الديوانية

2022/05/06 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتجاوز سائق مركبة على شرطي مرور في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اعتداء تم على شرطي مرور اثناء الواجب وسط الديوانية بعد ان اوقف سائق مركبة متجاوز".

واضاف، ان "السائق قام بدهس شرطي المرور وسحبه مسافة".

واوضح، انه "تم نقل الشرطي للمستشفى واعتقال السائق".

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