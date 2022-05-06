قيادي بالفتح: امر واحد فقط ينهي الانسداد السياسي في العراق

2022/05/06 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، الجمعة ، ان حل الانسداد السياسي في العراق يكون من خلال امر واحد فقط.وقال الفتلاوي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "حل الانسداد السياسي في العراق يكون من خلال حوار مباشر بين الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري ، وبخلاف ذلك لا حل للازمة السياسية".وبين ان "هناك جهودا تبذل من اكثر من طرف سياسي من اجل أعادة الحوار السياسي المباشر بين الاطار والتيار وهناك بوادر ايجابية بهذا الشان ".

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