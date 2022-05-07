الاحتفال الحقيقى المثمر بالعمل .. سبب الوجود وأصل الحياة - منى حلمي

2022/05/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي واجب على كل البلاد أن تحتفل بالعمل ، وبالعمال ، على مدار العام كله ، وليس فقط ، فى يوم واحد .



أليس العمل ، هو الذى أوجد الحياة ، وصنع الحضارات ، وأبقى على النماء ، واخترع الأدوات ، فى كل مجال ، فى كل زمان ، ومكان ؟.



أليس العمل ، هو الذى جعل من ماء البحر المالحة ، قطرات ماء عذبة ، تروينا ؟.



وهو الذى أدار محركات السفن ،والطائرات ، والسيارات ، لتنقلنا حيث نريد ؟.



العمل ، صنع أوتار ا ......





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