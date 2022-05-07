أكاديمي إماراتي عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: العالم سيستمع لها ولا يعنيه مثليتها

2022/05/07 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لجين ساكي، وستصبح جان بيير امرأة سوداء مثلية تشغل هذا المنصب.

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