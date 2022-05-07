2022/05/07 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ مُني‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬بقيادة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬بخسارة‭ ‬مريرة‭ ‬وتاريخية‭ ‬اذ‭ ‬فقد‭ ‬مجالس‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حسب‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬اختبارا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬وتبدو‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬‮ ‬ فقد‭ ‬فازت‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬بالمجالس‭ ‬المحلية‭ ‬لويستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المحافظون‭ ‬يهيمنون‭ ‬منذ‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬في‭ ‬1964،‭ ‬وبارنيت‭ ‬وواندسوورث‭ ‬‮«‬المجلس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة كبيرة في قلب المحافظين وحزب العمال يفرض هيمنته وسط لندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة كبيرة في قلب المحافظين وحزب العمال يفرض هيمنته وسط لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).