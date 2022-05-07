النساء والطفولة والخيال المريض

2022/05/07 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬الحروب،‭ ‬وما‭ ‬اكثرها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ولا‭ ‬ضمانة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها،‭ ‬عبر‭ ‬اشكال‭ ‬ومستويات‭ ‬واقنعة‭ ‬مختلفة،‭ ‬كانت‭ ‬مشاكل‭ ‬النزوح‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬والاغارة‭ ‬على‭ ‬التجمعات‭ ‬المدنية‭ ‬غير‭ ‬المحمية،‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬استقرار‭ ‬مئات‭ ‬وربما‭ ‬آلاف‭ ‬الأسر‭ ‬العراقية،‭ ‬وكانت‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬أولى‭ ‬الضحايا،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬قلب‭ ‬المجتمع‭ ‬كانت‭ […]

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