مقتل‭ ‬سائح‭ ‬دنماركي‭ ‬بقنبلة‭ ‬موقوتة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كردية‭ ‬بالعراق

2022/05/07 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك‭ ‬تسجل‭ ‬سادس‭ ‬وفاة‭ ‬عراقية‭ ‬بالحمى‭ ‬النزفية‭ ‬ بغداد‭- ‬كركوك‭ ‬‭-‬‭ ‬دهوك‭-‬الزمان‭ ‬ قُتل‭ ‬مواطن‭ ‬دنماركي‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬زرعت‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬طريق‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يمارس‭ ‬رياضة‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬الجمعة،‭ ‬محملة‭ ‬المسؤولية‭ ‬لمتمردين‭ ‬أكراد‭ ‬أتراك‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬العبوة‭ ‬الناسفة‭.‬ وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دهوك،‭ […]

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