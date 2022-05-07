2022/05/07 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك تسجل سادس وفاة عراقية بالحمى النزفية بغداد- كركوك - دهوك-الزمان قُتل مواطن دنماركي جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق حين كان يمارس رياضة ركوب الدراجات في بلدة في إقليم كردستان العراق، حسبما أعلنت سلطات الإقليم الجمعة، محملة المسؤولية لمتمردين أكراد أتراك في زرع العبوة الناسفة. وبحسب بيان للشرطة في منطقة دهوك، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سائح دنماركي بقنبلة موقوتة في بلدة كردية بالعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سائح دنماركي بقنبلة موقوتة في بلدة كردية بالعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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