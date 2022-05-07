الخارجية الأمريكية: نعارض بشدة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

2022/05/07 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن إدانتها للتقارير التي أفادت بأن إسرائيل ستقدم خططا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بآلاف الوحدات السكنية.

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