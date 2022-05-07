2022/05/07 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية ورادارات ومعدات تشويش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية ورادارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية ورادارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).