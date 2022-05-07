ارتفاع عدد ضحايا الانفجار

2022/05/07 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الكوبية إن أعداد ضحايا انفجار فندق ساراتوغا التاريخي في هافانا ارتفعت إلى 9 قتلى على الأقل، وإصابة 40 آخرين.

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