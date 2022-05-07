2022/05/07 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على شخص أقدم على دهس شرطي مرور في الديوانية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 01:19

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