2022/05/07 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، بياناً بعد تعرض احد منتسبيها للدهس في الديوانية.

وقالت المديرية في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول تعرض احد منسوبينا لمحاولة دهس من قبل احد سائقي المركبات".

واضافت، "هنا نود ان نبين انه أثناء قيام المفوض رضا فاضل عباس المنسوب الى مديرية مرور محافظة الديوانية بقطع مروري بتاريخ ٥/٦ /٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً لتسهيل حركه السير والمرور قام احد السائقين الذي كان يقود مركبته بسرعة وتهور ورعونة بدهس منتسبنا ودراجته ومن ثم الهرب بسرعة بعدما أصبح المنتسب من خلال الدهس على مقدمة المركبة المرقمة (١٩٤٨ )نجف أجرة نوع النترا برتقالي اللون".

وتابعت، ان "صاحب المركبة هوب بالمنتسب لمسافة اكثر من ٢٠٠ متر وبجهود القوات الامنية والنجدة ومفارز المرور تم مطاردة السائق وتم القبض عليه وايداعه التوقيف وفق الإجراءات القانونية، وقد امر مدير المرور العام بتكريم هذا المنتسب لشجاعته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ما نشرته بغداد اليوم.. المرور توضح تفاصيل دهس احد منتسبيها في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ما نشرته بغداد اليوم.. المرور توضح تفاصيل دهس احد منتسبيها في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).