2022/05/07 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الغبار..أمطار غزيرة في ناحية العبيدي قرب القائم بمحافظة الأنبار (فيديو)

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