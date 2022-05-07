سيناتور أميركي يحث الحكومة اللبنانية على ضمان انتخابات

2022/05/07 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي، بوب مينيديز، الجمعة، الحكومة اللبنانية على "ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في الوقت المحدد، وبطريقة شفافة، وتمثيلية ونزيهة".

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