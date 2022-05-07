عاصفة ترابية تضرب الأنبار بشكل مفاجئ وتتسبب بانعدام الرؤية (فيديو)

2022/05/07 | 02:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

ضربت عاصفة ترابية، السبت، محافظة الانبار بشكل مفاجئ.

وقال مراسلنا ان العاصفة الترابية تسببت بانعدام الرؤية في المحافظة.

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