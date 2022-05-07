مجلس الأمن يدعو لحل سلمي لأزمة أوكرانيا

2022/05/07 | 02:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بيانه الأول منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أكثر من شهرين، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق فيما يتعلق بالسلام والأمن في أوكرانيا.

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