2022/05/07 | 02:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانصاري: هذه هي حقيقة التقرير الامريكي الخطير حول العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tIQ2XwM5FvI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانصاري: هذه هي حقيقة التقرير الامريكي الخطير حول العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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