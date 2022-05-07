الميتافيزيقا والعلوم: الرهانات الجديدة - الشريف زيتوني

2022/05/07 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشريف_زيتوني La métaphysique et les sciences : les nouveaux enjeux بترجمة هذا النص للفيلوسفة الفرنسية كلودين تيارسلان، Claudine Tiercelin(1952-...).، الناشر: (collège de France 2014).



أردنا أن نقدم تصورا جديدا حول إشكالية العلاقة بين الميتافيزيقا والعلوم، والتي كثيرا ما تناولها الفلاسفة والباحثون برؤى مختلفة تتراوح بين مؤيد لهذه العلاقة، ورافض لها، بل هناك حتى من ينفي وجود معرفة ميتافيزيقية أصلا.



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