اعتقالات امنية في مناطق متفرقة من العاصمة

2022/05/07 | 03:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان القوات الامنية اعتقلت عدة متهمين في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة امنية اعتقلت شخصين اثنين وبالجرم المشهود ضبط بحوزتهم مادة بيضاء شبيه بالكرستال ٢٥٠ غرام، وادوات تعاطي مختلفة، ضمن قطاع ٢٣ في مدينة الصدر”.واضاف المصدر انه تم “اعتقال شخص اعتدى يدويا ولفظيا […]

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