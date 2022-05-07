ضاحي خلفان يقارن بين حربي العراق وأوكرانيا: ما معنى هذه الحدة ضد روسيا؟

2022/05/07 | 04:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بين الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وحرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق.

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