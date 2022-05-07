2022/05/07 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفهمت دوافع ومقصد الصديق بمزيج من الأسف والسرور بسبب مواكبتي لحيثيات قضيته مع جاره الذي أذاقه طوال تلك السنوات جميع أصناف الكراهية ومارس ضده وضد أفراد أسرته كافة أساليب التنمر والابتزاز الممنهجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعنة الجبروت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعنة الجبروت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).