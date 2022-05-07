2022/05/07 | 05:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن اتفاق لاستحواذ تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، على النادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يعلن عن اتفاق لاستحواذ ملاك جدد على النادي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يعلن عن اتفاق لاستحواذ ملاك جدد على النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).