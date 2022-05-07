السلطات الإيطالية تحتجز يخت

2022/05/07 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإيطالية الجمعة إنها صادرت يختا ضخما قيمته 700 مليون دولار، والذي يعرف باسم شهرزاد.

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