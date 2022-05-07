تصفيات المونديال.. رسالة من فيفا بشأن مباراة الكاميرون والجزائر

2022/05/07 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، أنه توصل بمراسلة من الاتحاد الدولي "الفيفا" بخصوص الشكوى المقدمة إلى لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بشأن مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون التي شهدت إقصاءا مفاجئا للخضر في آخر دقائق المباراة.

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