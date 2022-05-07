2022/05/07 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إعادة فتح موانئ أوديسا بأوكرانيا للمساعدة في كبح أزمة الجوع العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى إعادة فتح موانئ أوديسا لكبح أزمة جوع عالمية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى إعادة فتح موانئ أوديسا لكبح أزمة جوع عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).