ملايين الروس يخترقون الستار الحديدي الرقمي

2022/05/07 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تفرض فيه السلطات الروسية ما يشبه "الستار الحديدي الرقمي" للحد من وصول الأخبار والمعلومات حول الحرب في أوكرانيا، نشط ملايين الروس في إيجاد وسائل لتخطي هذه الستار.

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