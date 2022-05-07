صحيفة المســتقبل العـراقي - الرئيســية

2022/05/07 | 06:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك القوة الجوية بالأمل الأخير، لحصد إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، عندما يواجه مومباي سيتي الهندي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة «الأخيرة» من دور المجموعات.وستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.ويحتاج القوة الجوية لتحقيق الانتصار ...إقرأ المزيد

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