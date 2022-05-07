رسميا.. ملكية نادي تشيلسي تنتقل إلى تحالف أميركي

2022/05/07 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي، السبت، في بيان رسمي عن عقد صفقة أسفرت عن انتقال ملكيته إلى تحالف برئاسة رجل الأعمال الأميركي، تود بويلي، والذي يضم بالإضافة له كل من، كليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج ويس.

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