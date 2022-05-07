الطاهر بن جلون وعتمة الألوان المبهجة! 

2022/05/07 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عديدون هم الأدباء الذين تمردوا على "سلطة اللغة"، فهربوا إلى الفرشاة والألوان.ولأن "الرسم بالكلمات" لا يفي بالتعبير عما استعصى على اللغة المكتوبة، فلا مناص من البحث عما لا يتيحه "النص الكتابي".

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