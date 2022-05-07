اليسار ومناهضة العنصرية: جذور القطيعة - رومان جانتيكو

2022/05/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رومان_جانتيكو الكاتب: رومان جانتيكو، نُشِرَ المقال في موقع تيليراما بتاريخ 13 آذار/مارس 2022اليسار ومناهضة العنصرية- القطيعة (1/4) في مواجهة الفكر المعادي للأجانب في الحملة الرئاسية، يبدو الخطاب المناهض للعنصرية غير مسموع في صفوف اليسار.



انطلاقاً من أعمال في مجال العلوم الاجتماعية، ألقت تيليراما– Télérama، على دور اليسار في دفع الساحة السياسية الفرنسية باتجاه يميني متطرف.



فمنذ أربعين عاماً، بعثت الم ......





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