الحل الصيني لصيانة السلام والأمن في العالم - تشيان مينجيان

2022/05/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تشيان_مينجيان في الوقت الراهن، تتضح وجوه التغيّرات غير المسبوقة منذ مئة سنة أمامنا تدريجياً، ودخل العالم في مرحلة الاضطرابات والتحولات.



إذ إن البشرية لم تتمكن بعد من الخروج من ظلال الجائحة، تتصاعد الأزمة الأوكرانية باستمرار، ما زال التعافي الاقتصادي العالمي هشاً وضعيفاً، وتتعاقب التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.



تتمسك بعض الدول بعقلية «الحرب الباردة» البالية، وتضرّ بنظام الأمن الدولي بشكل خطير، حيث يو ......





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