لا أمل لهذه الأمة مادامت تحارب التغيير والتفكير الحر - كاظم ناصر

2022/05/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_ناصر لا شك بأن التغيير والتكيف مع البيئة المحيطة هما القاعدة الأساس التي جعلت الوجود والتطور الإنساني ممكنا.



فعندما نزل آدم وحواء من السماء إلى دنيانا، كما تخبرنا الكتب المقدّسة، كانت الكرة الأرضية جرداء موحشة وخالية من كل وسائل التحضّر التي تميّز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية.



لكن التضحيات التي بذلها الإنسان منذ ذلك الوقت خلقت عالما حضاريا جديدا لا علاقة له بما كان عليه وضع الكرة الأرضية عندما وطأ ......





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