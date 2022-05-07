غوتيريش يعلن إجلاء نحو 500 مدني من ماريوبول الأوكرانية

2022/05/07 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إجلاء مئات المدنيين من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس والمناطق المحيطة بها، خلال عملية إنسانية نفذت بالتنسيق بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر غوتيريش على حسابه في "تويتر" أن نحو 500 شخص أجلوا بقافلتين من ماريوبول، وخصوصا مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل لقوات الحكومة الأوكرانية هناك، والمناطق المحيطة بهذه المدينة، ضمن إطار عملية ناجحة نفذتها الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع: "آمل أن تؤدي مواصلة التنسيق بين موسكو وكييف إلى المزيد من الهدنات الإنسانية بغية توفير ممر آمن للمدنيين".

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

المصدر: روسيا اليوم

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