2022/05/07 | 08:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).